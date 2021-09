Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: PKW-Brand in Konz-Karthaus - Ermittlungen zur Brandursache -

Trier (ots)

Am Dienstag, den 14.09.2021, gegen 16.00 Uhr, brannte in der Trierer Straße in Konz-Karthaus, ein vor einem Mehrfamilienhaus geparkter PKW. Löschversuche durch Anwohner schlugen fehl. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das angrenzende Gebäude sowie das Nachbargebäude mussten während der Löscharbeiten aufgrund der starken Rauchentwicklung geräumt werden. Zwei Hausbewohner erlitten leichte Verletzungen infolge einer Rauchgasvergiftung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch Dritte. Ein technischer Defekt könnte den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

