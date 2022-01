Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 39-jähriger Mann begeht in kürzester Zeit mehrere Straftaten

Freiburg (ots)

Ein 39-jähriger Mann wurde am Samstag, 22.01.2022, gegen 14.15 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz bei einem Ladendiebstahl erwischt. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde ein Mitarbeiter des Geschäftes von dem 39-Jährigen wohl körperlich angegangen. Auch im Beisein der Polizei beleidigte und bedrohte der Mann weiterhin den Mitarbeiter. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Mann das Geschäft und fing auf dem Bahnhofsplatz umgehend einen Streit mit einem Bekannten an. Nachdem der 39-Jährige den Bahnhofsplatz verließ kamen Passanten auf die Polizei zu und teilten mit, dass er gerade einem Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe. Die Polizei überwältigte den 39-Jährigen und nahmen diesen aufgrund seiner Aggressivität mit zum Polizeirevier. Dabei kam es auch zu Beleidigungen zum Nachteil der Polizisten. Im Anschluss durfte der aggressive und alkoholisierte 39-Jährige mehrere Stunden im Polizeirevier verbringen.

