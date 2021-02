Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Deko-Paletten vor Gaststätte entwendet

Brakel (ots)

Vier Euro-Paletten, die zur Dekoration vor einer Gaststätte in Brakel aufgestellt waren, sind verschwunden. Unbekannte Diebe haben die Paletten im Wert von rund 100 Euro offenbar in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 18. Februar, ab 12.30 Uhr bis Sonntag, 21. Februar, um 14 Uhr, von ihrer Position in der Straße "Hanekamp" in der Brakeler Innenstadt entwendet.

Der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht, die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise durch Zeugen, die in den fraglichem Zeitraum womöglich Beobachtungen gemacht haben. Hinweise direkt an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell