POL-FR: Rheinfelden: auf Kundenparkplatz Handtasche aus Auto gestohlen

Am Samstag, 22.01.2022, kurz vor 17.30 Uhr, verstaute eine Frau auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Großmattstraße ihre Einkäufe in ihr Auto. Sie brachte den Einkaufswagen zurück und diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter aus um ihre Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, mitzunehmen. Sie war sich nicht mehr sicher, ob sie das Auto auch richtig verschlossen hatte. Einen Tag später wurde die Handtasche unweit des Parkplatzes von einem Zeugen gefunden, welcher diese zur Polizei brachte. Aus der Handtasche fehlte das Bargeld in Höhe von etwa 20 Euro sowie 110 Schweizer Franken.

