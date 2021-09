Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verpuffung im Kofferraum

Papenburg (ots)

Am Dienstagmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Zu den Wallwiesen in Aschendorf alarmiert. Zuvor hatte der 26-jährige Fahrer einen Benzinkanister im Kofferraum transportiert. Als er mit einer angezündeten Zigarette den Kofferraum öffnete, kam es zu einer Verpuffung. Verletzt wurde niemand. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Feuerwehr Aschendorf war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

