Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrrad an Tatort zurückgelassen

Lingen (ots)

Bereits am 22. August ist es an der Straße Pfarrtannen zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein dort vor einem Einfamilienhaus abgestelltes Mountainbike. Im Gegenzug ließen sie am Tatort ein Damenrad der Marke Alu-City-Star, Typ Comfort, zurück. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch dieses Fahrrad aus einem Diebstahl stammen dürfte. Bislang konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen untern der Rufnummer (0591)870 entgegen.

