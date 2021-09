Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Eigentümer eines Fahrrades gesucht (auf deutsch und polnisch)

Haren (ots)

Seit mehreren Tagen steht in Haren, an der Straße "Püntkers Patt", an einem Wanderweg entlang der Ems ein herrenloses, aber mit einer Kette gesichertes Herrenfahrrad. Zu dem Fahrrad gehört auch noch eine Doppelpacktasche mit persönlichem Inhalt.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades, außer dass es sich um eine(n) polnischen Mitbürger(in) handeln könnte. Die Umstände des Abstellens sind ungeklärt. Das angrenzende Gelände (u.a. ein Maisfeld) wurden zum Ausschluss einer eventuellen Notlage mithilfe einer Drohne erfolglos abgesucht.

Die Polizei in Haren bittet daher um Hinweise zu dem Eigentümer des Fahrrades.

Hinweise bitte an die Polizei in Haren, Tel.Nr: 05932/72100

Auf polnisch:

Die Benutzeroberfläche lässt eine Veröffentlichung polnischer Schriftzeichen nicht zu. Siehe hierzu den beigefügten Screenshot der polnischen Version.

