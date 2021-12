Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nach missglücktem Überfall auf Juwelier: Polizei fahndet nach zwei Männern; Fußgänger nach Unfall auf Parkplatz verstorben: Zeugen bitte melden!; Von Gewissensbissen geplagt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizeistreife fand den Vermissten - Offenbach

(aa) Der seit Donnerstag vermisst gewesene 19-Jährige (wir berichteten) ist wieder da. Eine Polizeistreife traf den jungen Mann am Freitagabend in Offenbach an. Er wurde sodann zurück in die Klinik gebracht.

2. Zeugensuche: Papiercontainer geriet auf Schulhof in Brand - Offenbach

(fg) Nachdem Unbekannte am Sonntagabend einen Papiermüllcontainer auf einem Schulhof in der Bürgeler Straße im Bereich der 60er-Hausnummern offenbar in Brand gesetzt hatten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Durch den Brand wurde zudem ein Restmüllcontainer und eine dortige Straßenlaterne beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen hatten die Polizei und Feuerwehr kurz nach 18 Uhr informiert. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Offenbacher Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbruch in Schule - Obertshausen/Hausen

(aa) Einbrecher erbeuteten zwischen Freitag und Sonntagmorgen (9 Uhr) unter anderem drei Laptops aus einer Schule in der Brückenstraße. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür zum Schulgelände aufgehebelt. Anschließend wurden die Tür zu einem Containergebäude, ein dort stehender Werkzeugschrank und ein Fenster zum Unterrichtsgebäude aufgebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Nach missglücktem Überfall auf Juwelier: Polizei fahndet nach zwei Männern - Neu-Isenburg

(fg) Zwei mit Bauarbeiterhosen bekleidete Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren versuchten am Montagmorgen ein Juwelier-Geschäft in der Frankfurter Straße (140er-Hausnummern) unter Vorhalt einer Schusswaffe zu überfallen. Der Ladeninhaber, der von den Unbekannten kurz vor 10 Uhr ins Ladeninnere gedrängt wurde, wehrte sich jedoch und konnte laut um Hilfe rufend fliehen. Aufgrund dessen rannten auch die beiden Räuber ohne Beute davon. Die Unbekannten trugen schwarze Wintermützen, graue Jacken und jeweils eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Einer der Männer soll eine Halbglatze gehabt haben. Das Kommissariat 11 in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Bewohner vertrieben Einbrecher - Täter war auf vier Grundstücken - Beute: ein Paar Handschuhe - Neu-Isenburg

(aa) Ein Einbrecher war am Sonntagmorgen auf Grundstücken von vier Häusern zugange, wobei seine Beute nach ersten Erkenntnissen aus ein Paar Gartenhandschuhen bestand. Kurz nach 7 Uhr schlug der mit einem dunkelgrünen Parka und Strickmütze bekleidete Täter in der Hardenbergstraße gegen ein Fenster, um in das Einfamilienhaus einzusteigen. Die Bewohner machten sich jedoch bemerkbar und der Mann, der eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung trug, flüchtete. Ähnliches geschah in der Friedrich-List-Straße: Der Täter schlug gegen die Haustür eines Reihenhauses, wurde ebenfalls ertappt und flüchtete. Auf dem Nachbargrundstück hatte er zwischen 6 und 8 Uhr die dortige Gartenhütte durchsucht und die Handschuhe mitgenommen. In der Ernst-Reuter-Straße verschaffte sich der Täter etwa zur gleichen Zeit Zugang zur Garage und zu einem Gartenhaus, offensichtlich ohne etwas zu stehlen. Allerdings hatte er auch hier eine Scheibe zertrümmert. Die Kripo bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Fußgänger nach Unfall auf Parkplatz verstorben: Zeugen bitte melden! - Dietzenbach

(aa) Nachdem ein Fußgänger nach einem Unfall am Donnerstag, 2. Dezember 2021, in der Rathenaustraße 36 verletzt ins Krankenhaus kam und nun verstorben ist, sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 44-Jähriger mit seinem weißen Ford Transit gegen 19 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Dabei erfasste der Transit den dort laufenden 85-Jährigen, wobei der Dietzenbacher gegen die Windschutzscheibe schlug und eine Kopfverletzung erlitt. Der Senior verstarb am Donnerstag letzter Woche im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

7. Terrassentür wurde aufgehebelt - Dietzenbach

(aa) Einbrecher überstiegen am Sonntag im Keltenring die Umfriedung eines Einfamilienhauses und hebelten anschließend die Terrassentür zum Domizil auf. Die Diebe durchwühlten die Räume, fanden Echt- und Modeschmuck und machten sich damit davon. Die Tatzeit liegt zwischen 14.20 und 18.15 Uhr. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die in dieser Zeit verdächtige Gestalten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Von Gewissensbissen geplagt: Unfallverursacher meldet sich - Hanau

(fg) Offensichtlich von Gewissensbissen geplagt erschien ein 90 Jahre alter Mann vergangene Woche bei der Polizeistation in Großauheim und gab an, bereits in der zweiten Novemberwoche eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Er wolle sich nun melden, um "reinen Tisch" zu machen und dem Geschädigten die Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Hanauer teilte mit, dass er vermutlich am 12. November, zwischen 12 und 14 Uhr, gegen einen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Sandgasse 1 geparkten roten Wagen gefahren sei. Den Schaden habe er beim Einfahren in die Parklücke verursacht. Die Polizei in Großauheim sucht nun den Besitzer des roten Autos und bittet diesen, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation zu melden.

2. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Zeugen gesucht - Bruchköbel

(ad) Gegen 22 Uhr stellte eine Opel-Fahrerin am Donnerstag ihren Wagen in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 4 ab. Als sie am darauffolgenden Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrertür fest. Der Schaden am silbernen Opel Vivaro wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht darum, sondern machte sich davon. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Anzeige für 24-Jährige nach Handy-Fund - Bruchköbel

(lei) Dass man für eine gefundene Sache einen Finderlohn vom Verlierer verlangen kann, ist durchaus legitim. Wer die Gewährung des Finderlohns jedoch zur Bedingung für die Herausgabe des Gegenstandes macht, handelt gesetzeswidrig - so unlängst geschehen in Brüchköbel. Dort hatte eine 24-Jährige am Samstag in einem Waldstück südlich der Stadt ein Handy gefunden, welches ein Spaziergänger dort verloren hatte. Bei einem Rückruf auf diesem Handy ging dann die junge Frau aus Bruchköbel dran, die für die Rückgabe des Mobiltelefons Geld gefordert haben soll; andernfalls bekäme der Mann das Gerät nicht zurück. Bei der vereinbarten anschließenden Übergabe an einer Tankstelle im Kirleweg am Nachmittag wurde die Finderin dann neben dem Geschädigten auch von einer Polizeistreife "in Empfang" genommen. Das Handy fand letztlich wieder zurück zum Verlierer und die junge Frau muss sich nun wegen Verdachts der versuchten Erpressung verantworten. Nach der Personalienfeststellung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Tankstelle erneut angegangen / Zeugen gesucht - Gelnhausen

(lei) Nachdem eine Tankstelle in der Leipziger Allee bereits in den frühen Morgenstunden des 4. Dezember durch ein bislang unbekanntes Einbrecher-Duo aufgesucht wurde (wir berichteten), wurde die Örtlichkeit am Samstag (11.12.) erneut zum Ziel von Eindringlingen. Zeugenangaben zufolge verschafften sich drei Personen gegen 1 Uhr über ein Fenster ebenfalls gewaltsam Zutritt ins Innere des Objekts. Über einen Zwischenraum versuchten sie anschließend in den Verkaufsraum zu gelangen, wo sie jedoch an der verschlossenen Tür scheiterten. Die Täter, von denen einer eine Säge mit sich führte, traten anschließend ohne Beute die Flucht an. Zuvor hatten die Kriminellen auch zwei Bewegungsmelder abmontiert. Wer Hinweise zu dem Trio geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Kripo in Gelnhausen zu melden. Dort prüft man derweil einen möglichen Zusammenhang zu dem Einbruch letzte Woche.

Offenbach, 13.12.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell