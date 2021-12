Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schwerer Unfall: Polizei sucht Fahrgäste als Zeugen

Offenbach (ots)

Fahrgäste aus Linienbus 101 bitte melden! - Offenbach

(jm) Nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Freitag (12.10 Uhr) in der Kettelerstraße, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde, sucht die Polizei dringend die Fahrgäste der Buslinie 101 (Rumpenheim-Biebernseeweg) und weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 60 Jahre alte Busfahrer gegen 12.10 Uhr nach rechts in die Kettelerstraße ab, als ein 55-jähriger Hyundai-Fahrer nach dem ordnungsgemäßen Parken am Fahrbahnrand, die Fahrertür geöffnet haben soll. Unklar ist bislang, ob und wieweit der 55-Jährige die Autotür geöffnet hatte. Der Busfahrer musste nach eigenen Angaben stark abbremsen, um eine Kollision mit dem graublauen Hyundai zu vermeiden. Dadurch stürzte eine 72 Jahre alte Dame im Bus und wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren bereits alle Fahrgäste (etwa 30) nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun diese sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Offenbach, 10.12.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

