Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mehrere Autos zerkratzt: 27-Jähriger festgenommen; Mutter mit Kinderwagen wird Opfer eines Handtaschenraubes; Fußgänger zu Boden geschlagen; Pedelec-Fahrer angefahren und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mehrere Autos zerkratzt: 27-Jähriger festgenommen / Wer hat was gesehen? - Offenbach

(lei) Einen 27-Jährigen haben Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen in Offenbach festgenommen, nachdem er mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Zeugen verständigten gegen 2.10 Uhr die Polizei und berichteten von einem Randalierer, der in der Marienstraße in Höhe der 70-er Hausnummern auf mehrere geparkte Autos einwirken soll. Kurz nach der Meldung nahmen die Ordnungshüter den 27-jährigen Verdächtigen fest, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Mindestens fünf Autos stellten die Beamten später fest, alle mit tiefen Kratzern versehen; Sachschaden etwa 2.500 Euro. Der Mann ohne festen Wohnsitz muss sich nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Zu allem Überfluss lag gegen ihn noch ein offener Haftbefehl vor, daher sitzt er nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. Unfallflucht: War die nervöse Frau die Verursacherin? - Offenbach

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am letzten Wochenende (3./4. Dezember) in der Mathildenstraße ereignet hat, haben die Fluchtermittler einen neuen Ermittlungsansatz. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag war ein in Höhe der Hausnummer 41 geparkter weißer Audi Q3 vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt worden. Nach einem Hinweis wurde am Samstag, gegen 11.40 Uhr, eine 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau an dem weißen Audi gesehen. Die Unbekannte hätte sehr nervös gewirkt, mehrfach nach dem Unfallschaden und einem daneben geparkten Auto geschaut. Die Frau hatte kurze rötliche Haare und trug eine grüne Regenjacke. Ob diese den Unfall verursacht hat oder selbst Zeugin war, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Daher bitten die Unfallfluchtermittler darum, dass sich die Frau und weitere Zeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.

3. Mutter mit Kinderwagen wird Opfer eines Handtaschenraubes - Zeugen bitte melden! - Rodgau/Nieder-Roden

(ad) In der Frankfurter Straße Ecke Kastanienallee hat ein Räuber mit kräftiger Figur am Donnerstagmorgen einer 33-jährigen Mutter eines Kleinkindes deren Handtasche geraubt. Gegen 7.15 Uhr kam der große, dunkel gekleidete Unbekannte mit einem Fahrrad ohne Gepäckträger in Höhe der Hausnummer 72 von hinten an die Rodgauerin herangefahren. Im Vorbeifahren entriss er der Mutter, welche gerade mit ihrem Kinderwagen die Straße überquerte, unvermittelt die schwarze Tasche. Das Opfer versuchte zwar noch, dem Täter mit schwarzer Mütze und dunklem Bart hinterherzurennen, verlor diesen allerdings an der Königsteiner Straße aus den Augen. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Zeugenhinweise (069 8098-1234).

4. Fußgänger zu Boden geschlagen - Festnahme von zwei Verdächtigen - Kripo sucht weitere Zeugen - Obertshausen

(aa) Nachdem ein Fußgänger am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße von zwei Männern angegriffen und verletzt wurde, nahmen Polizeibeamte dank eines aufmerksamen Zeugens zwei Verdächtige vorläufig fest. Gegen 16.40 Uhr hatte der Passant gemeldet, dass zwischen Bahnhof und Einkaufscenter ein Mann zusammengeschlagen worden sei. Nach ersten Erkenntnissen war der 61 Jahre alte Fußgänger in Höhe der Hausnummer 9 auf dem Gehweg zwei Männern in Begleitung einer Jugendlichen begegnet. Die beiden Unbekannten sollen ihn unvermittelt angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Das Opfer aus Obertshausen erlitt Hautabschürfungen sowie Prellungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte kurz darauf in der S-Bahn am Bahnhof in Rodgau zwei 17 und 19 Jahre alte Verdächtige (wohnen in Rödermark und Babenhausen) vorläufig fest. Sie wurden angezeigt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Derzeit wird ihr Verbleib nach den polizeilichen Maßnahmen geprüft. Die Kriminalpolizei bittet nun noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Pedelec-Fahrer angefahren: Wichtige Zeugen gesucht - Langen

(fg) Leichte Verletzungen zog sich ein 79 Jahre alter Pedelec-Fahrer am frühen Donnerstagabend auf der Südlichen Ringstraße in Höhe der Hausnummer 27 zu, nachdem er bei einem Überholvorgang von zwei Radfahrern ebenfalls überholt und von einem SUV touchiert worden war. Der 79-Jährige stürzte, zog sich Prellungen sowie Hämatome zu und wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher, es soll sich um den Fahrer eines silbernen Skoda gehandelt haben, fuhr einfach weiter. Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen, welches sich gegen 18.45 Uhr ereignet hatte, sucht die Polizei nun die beiden Radfahrer, die vom Pedelec-Fahrer überholt worden waren. Diese sowie weitere Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

6. Unfallflucht: Schwarzer 7er BMW fuhr davon - Landesstraße 3317/Gemarkung Dreieich

(jm) Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 3317 kurz nach der Zufahrt vom Hofgut Neuhof bittet die Polizei um Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer eines schwarzen 7er BMW. Nach ersten Erkenntnissen bog gegen 18.40 Uhr ein 62-Jähriger aus Frankfurt mit seinem schwarzen Audi A3 vom Gut Neuhof auf die L 3317 in Richtung Sprendlingen ab. Ebenso bog hinter ihm ein schwarzer BMW in gleicher Richtung ab. Augenscheinlich fuhr der BMW dicht auf den Audi auf, scherte nun aus und kam beim Überholen dem A3 so nah, dass der Frankfurter nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam der Audi von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Schutzplanke auf. Die Fahrerin oder der Fahrer des BMW fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Die Polizei in Langen bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

7. Zeugensuche nach versuchter Automatensprengung - Dietzenbach

(aa) Nach der versuchten Geldautomatensprengung am frühen Donnerstag (2.20 Uhr) "Am Rathausplatz" bittet die Kripo um Hinweise. Die Täter flüchteten ohne Beute, verursachten jedoch bei ihrer missglückten Handlung einen intensiven Rauchgasschaden von etwa 25.000 Euro. Die Brandursachenermittler haben Spuren gesichert, die nun der Auswertung bedürfen. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Kein Beitrag.

Offenbach, 10.12.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell