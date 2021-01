Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Langgöns: Größerer Brand in der Birkenstraße - 13 Hunde kommen ums Leben

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 14.01.21:

Langgöns: Größerer Brand in der Birkenstraße - 13 Hunde kommen ums Leben

Am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Birkenstraße in Langgöns zu einem Brand, in dessen Folge 13 Hunde verstarben.

Den Einsatzkräften wurde das Feuer durch Zeugen gemeldet.

Zwei Bewohner des Einfamilienhauses konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Die 64 - Jährige Bewohnerin wurde bewusstlos in einem Zimmer gefunden. Der 66 - jährige Hausbewohner wurde aus einem Dachflächenfenster heraus gerettet. Beide erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für die 13 Hunde (Chihuahuas) kam jede Hilfe zu spät.

Offenbar brach das Feuer in der Küche aus. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell