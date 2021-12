Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Weingarten - Einbruch in Jugendtreff

Weingarten (ots)

Unbekannte verübten in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in den Jugendtreff Weingarten. Im Zeitraum zwischen Samstag, 22:20 Uhr, und Sonntagmittag verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt in die Räume des in der Dörnigstraße gelegenen Anwesens. Anschließend durchwühlten sie die Büros und entwendeten eine Bohrmaschine. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

