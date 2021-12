Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Streit in Kneipe eskaliert

Karlsruhe (ots)

Streitigkeiten aus bislang ungeklärter Ursache eskalierten in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal am Friedrichsplatz in Bruchsal. Eine Person wurde mit einem Messer leicht an der Hand verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Gäste eines Lokals in der Bruchsaler Innenstadt meldeten am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich schließlich heraus, dass ein 32-jähriger Gast wohl einem 43-Jährigen mit dem Bein den Weg versperrt hatte. Nach ersten Ermittlungen trat der 43-Jährige dann offenbar gegen das Bein des 32-Jährigen. Aus dieser Situation heraus entstand wohl ein Tumult, der im Einsatz eines Messers mündete. Das Messer war offenbar von dem 43-Jährigen geführt worden.

Der 32-jährige Geschädigte wurde leicht an der Hand verletzt. Er war stark alkoholisiert.

Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

