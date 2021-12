Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen- Gleich zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Aufbrüche von Zigarettenautomaten musste die Polizei am vergangenen Wochenende in Ettlingen-West verzeichnen.

Nach bisherigem Sachstand öffneten die Täter vermutlich zur Nachtzeit mit brachialer Gewalt die Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Im Anschluss entnahmen sie die darin befindlichen Zigarettenschachteln. Des Weiteren nahmen sie das in einem Stahlfach befindliche Bargeld an sich und warfen letztendlich das Behältnis einfach weg. Wie hoch der durch die Täter entstandene Gesamtschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Ettlingen ist auf der Suche Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07243 32000 melden können.

