POL-KA: (KA)Stutensee - Einbruch in Corona-Testzentrum - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag Gewaltsam Zutritt in ein Corona-Testzentrum in der Friedrich-List-Straße in Blankenloch.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Diebe die Containertür vermutlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs und gelangten so in das Testzentrum. Hier nahmen sie insgesamt 3750 Corona-Schnelltests an sich. Mit ihrer Beute von rund 10.800 Euro machten sich die Täter bislang unerkannt aus dem Staub.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruh-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

