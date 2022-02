Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Katalysatoren aus Pkws demontiert ++ Wohnmobil Fiat Ducato gestohlen ++ "Achtung Taschendiebe!" ++ mit Gegenverkehr kollidiert - 23.000 Euro Sachschaden ++ "unter Drogeneinfluss" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Katalysatoren aus Pkws demontiert

Bei insgesamt vier auf einer Ausstellungsfläche eines Autohauses in der August-Horch-Straße stehenden Pkw demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.02.22 jeweils die Katalysatoren. Betroffen waren Pkw der Marken Mercedes, Skoda und zweimal VW. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wohnmobil Fiat Ducato gestohlen

Ein Wohnmobil Fiat Ducato Chausson Twist Elegance stahlen Unbekannte in der Nacht zum 09.02.21 in der Straße Osterwiese. An dem grauen Wohnmobil befand sich das Kfz-Kennzeichen LG-LL 350. Es entstand ein Schaden von gut 50.000 Euro. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus - Hinterm Eichhof - brachen Unbekannte in den Abendstunden des 08.02.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Achtung Taschendiebe!" - Geldbörse aus Handtasche beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 86-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 08.02.22 in einem Einkaufsmarkt in der Willy-Brandt-Straße. Die Seniorin hatte ihre Wertgegenstände in der Handtasche, als die Täter zwischen 10:30 und 11:00 Uhr unbemerkt an die Geldbörse gelangten. Es verschwanden persönliche Papiere, EC-Karten und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut. "Seien Sie schlauer als die Klauer" und ... Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten direkt am Körper in verschlossenen Taschen!

Lüneburg - brennende Bio-Tonne

Zum Brand einer an einer Garage - Zur Ohe - stehenden Bio-Mülltonne kam es in den Abendstunden des 08.02.22. Gegen 18:30 Uhr brannte die Tonne aus bis dato ungeklärter Ursache. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert unterwegs - 0,64 Promille

Einen 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mazda kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 09.02.22 in der Lindenstraße. Dabei stellten die Beamten gegen 00:00 Uhr bei dem junge Mann aus dem Landkreis Uelzen eine Alkoholisierung von 0,64 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde, OT. Metzingen - mit Gegenverkehr kollidiert - 23.000 Euro Sachschaden

Mit zwei entgegenkommenden Pkw Lada und VW kollidierte ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia in den Abendstunden des 08.02.22 auf der Bundesstraße 216. Der Kia-Fahrer war gegen 18:30 Uhr von Metzingen in Richtung Riskau unterwegs und kam in den Gegenverkehr. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dannenberg - Schuppen auf Campingplatz aufgebrochen - gestohlen: nichts

Einen Metall-Gartenschuppen auf einem Campingplatz Bäckergrund brachen Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.02.22 auf. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - ohne Führerschein unterwegs

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 33 Jahre alten Mann aus der Region nach einer Fahrt mit einem Pkw Skoda in den späten Abendstunden des 08.02.22 in der Marschtorstraße gegen 23:00 Uhr.

Dannenberg - Kollision auf Bundesstraße

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 08.02.22 auf der Bundesstraße 191 - Develangring/Lüchower Straße. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Clio wollte gegen 19:50 Uhr nach links auf die Bundesstraße einbiegen und übersah dabei einen Pkw VW Golf einer ebenfalls 21-Jähgrigen. Die VW-Fahrerin sowie eine 20 Jahre alte Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Lemgow, OT. Trabuhn - ... die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.02.22 auf der Landesstraße 260. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 106 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - "unter Drogeneinfluss" mit dem Pkw zur Vernehmung

Wenig vorausschauend verhielt sich eine 39-Jährige aus der Region, als sie in den Mittagsstunden des 08.02.22 mit einem Pkw VW zur Polizei Uelzen - An der Zuckerfabrik - zur polizeilichen Vernehmung fuhr. Die junge Frau war in Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeladen und dazu gegen 12:00 Uhr mit einem Pkw erschienen. Im Rahmen der Vernehmung stellte die Polizei bei der 39-Jährigen auch durch körperliche Auffälligkeiten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv. Die Frau räumte den Konsum von Marihuana in den letzten zwei Tagen ein. Entsprechende (weitere) Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - ins Schleudern gekommen - mit Gartenzaun kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Mittagsstunden des 08.02.22 im Grüner Weg in Westerweyhe. Der junge Mann war gegen 11:30 Uhr ins Schleudern geraten, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.200 Euro.

