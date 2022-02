Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diverse Pkw auf den Sülzwiesen beschädigt - Zeugenhinweise ++ Vastorf - Lkw kommt von Fahrbahn ab ++ Uelzen - Katalysator aus geparkten Pkw demontiert ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 11.02.2022

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstähle in der Lüneburger Innenstadt - Hinweise

Am frühen Nachmittag des 10.02. kam es in einem Geschäft Am Sande zu einem Taschendiebstahl. Eine bislang unbekannte Person rempelte nach ersten Erkenntnissen eine 66-Jährige innerhalb des Geschäftes an und entwendete ihr hierbei vermutlich die Geldbörse aus dem Rucksack. Der Sachschaden liegt bei 150 Euro.

Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es am Nachmittag des 10.02. gegen 15:30 Uhr in der Großen Bäckerstraße. Eine bisher unbekannte Person entwendete die Geldbörse aus der getragenen Umhängetasche einer 56-Jährigen, während diese sich in einem Gespräch befand. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diverse Pkw auf den Sülzwiesen beschädigt - Zeugenhinweise

Zwischen dem 03.02. und dem 04.02., sowie im Verlaufe des Wochenendes 05.02./06.02., kam es auf dem Sülzwiesen Parkplatz zu diversen Sachbeschädigungen an dort geparkten Pkw. Bei über zehn Fahrzeugen wurden durch Unbekannte die Reifen zerstochen, sodass eine Schadenssumme von gut 3000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Barendorf - Unbekannte zerkratzen Pkw - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am Abend des 10.02. zwischen 17:55 und 18:05 Uhr in der Straße Im Stadtkamp. Bisher Unbekannte beschädigten einen Pkw Mercedes indem sie diesen vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel der Fahrerseite zerkratzten. Der Sachschaden liegt bei 4500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Vastorf - Lkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Abend des 10.02. kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 28 zwischen Barendorf und Vastorf. Der 45-jährige Fahrer eines Lkw kam aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dort Sachschaden. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab mehr als zwei Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise

Aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am 10.02. um 18:50 Uhr in der Barckhausenstraße ermittelt die Polizei aktuell. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren einen rechtsseitig in Richtung Goethestraße stehenden Pkw Audi A4. Bei der Kollision wurde der Audi beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unvermittelt mit erhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Stein Heckscheibe von Pkw eingeworfen - Mann in Klinik eingewiesen

Mit einem Stein warf vermutlich ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 46-Jähriger aus der Region in den Nachmittagsstunden des 10.02.22 die Heckscheibe eines im Develangring geparkten Pkw ein. Darüber hinaus warf der Mann Bierflaschen in Richtung eines Wohnhauses, beleidigte Anwohner und klaute eine Kiste Bier. Die alarmierte Polizei veranlasste eine Einweisung des Mannes in eine Psychiatrische Klinik. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Küsten - alkoholisiert unterwegs - 0,96 Promille & Ausfallerscheinungen

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Hyundai kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 11.02.22 auf der Kreisstraße 31. Bei der Kontrolle des junge Mannes stellten die Beamten gegen 01:15 Uhr bei diesem neben alkoholbedingten Ausfallerscheinungen einen Alkoholwert von 0,96 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - mit Pkw Skoda Fabia über Rasenplatz gedriftet - 300 Euro Sachschaden

Den Sport- und Rasenplatz im Siedlerweg in Westerweyhe beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 10.02.22 gegen 20:00 Uhr. Unbekannte hatten die Reifen eines Pkw Skoda Fabia auf dem Gelände durchdrehen lassen, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Das Fahrzeug konnte durch Zeugen gefilmt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Katalysator aus geparkten Pkw demontiert

Aus einem im Kantweg geparkten Pkw Opel Astra demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 06. bis 10.02.22. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

