Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220206 - 0126 Frankfurt-Innenstadt: Mann erleidet Stichverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (05. Februar 2022) wurde ein 31-jähriger Mann mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat.

Gegen etwa 03:30 Uhr stellten Passanten in der Allerheiligenstraße den stark alkoholisierten Geschädigten fest, der blutige Oberbekleidung aufwies. Aufgrund seines schlechten Zustandes wählten sie den Notruf. Ein herbeigerufener Rettungsdienst verbrachte den 31-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Dabei konnte eine Stichverletzung in dessen Oberkörper festgestellt werden. Der Geschädigte befindet sich nach medizinischer Behandlung außer Lebensgefahr.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der 31-Jährige zur genannten Zeit aus Richtung Zeil in die Allerheiligenstraße begab. An welcher Örtlichkeit dem Geschädigten die Stichverletzung zugeführt wurde ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die eine Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu einem Tatort und /oder Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell