Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220204 - 0123 Frankfurt-Innenstadt: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 03. Februar 2022, gegen 10.45 Uhr, wurden durch eine Funkstreife in der Vilbeler Straße die Insassen eines VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug war ein deutlicher Cannabisgeruch wahrzunehmen.

In dem Wagen befanden sich als Fahrerin eine 32-jährige Frau aus Rüsselsheim sowie, als Mitfahrer, zwei Männer im Alter von 18 und 35 Jahren. In der Jacke des 35-Jährigen konnten 57,52 Gramm Marihuana und 300 EUR Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Wie sich weiter herausstellte, bestand gegen den 18-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Mainz, wo der 18-Jährige nach Ende der Maßnahmen vorgeführt wurde.

