Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bad Bevensen - Tragische Folgen nach Sturm - Mann stirbt in Pkw ++

Lüneburg (ots)

Bad Bevensen

Mit schlimmen Folgen zog das heutige Unwetter auch durch den Landkreis Uelzen. Auf der Landesstraße 252 zwischen Bad Bevensen und der Bundesstraße 4 verstarb in den Morgenstunden des 17.02.2022 nach ersten Erkenntnissen ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw durch einen umgestürzten Baum. Der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg befuhr gegen kurz nach 09:00 Uhr mit seinem Pkw Skoda Octavia die L252 von Bad Bevensen kommend in Richtung Bundesstraße 4. Eine gut 60cm dicke Eiche stürzte dabei auf den Pkw des 37-Jährigen. Der Mann verstarb noch im Fahrzeug und konnte in der Folge nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Die Unfallstelle musste für die Bergungsarbeiten teils voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Bevensen waren im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

