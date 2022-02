Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 27.02.2022

Leer (ots)

++Sachbeschädigung++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein++Verkehrsunfallflucht++

Sachbeschädigung

Emden - Unbekannte Täter besprühten am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Cirksenastraße mehrere Verkehrsschilder, die auf eine Engstelle hinweisen, mit schwarzem Lack.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am Samstagnachmittag mussten die Beamten gegen 15 Uhr bei der Kontrolle eines 27-jährigen Pkw-Führers aus Emden in der Auricher Straße feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dass Fahrzeug sicher abgestellt.

Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Emden - Am Sonntag mussten die Beamten gegen 02 Uhr bei einer Kontrolle eines Pkw in der Ubierstraße feststellen, dass der 55-jährige Fahrzeugführer aus Emden stark alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Zudem mussten die Beamten feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht

Uplengen - Am Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 65-jährige Pkw-Führerin die Jübberde Straße aus Remels in Richtung Jübberde. Sie befand sich am Ende einer Fahrzeugschlange und wollte aufgrund freier Gegenfahrbahn diese vor ihr fahrenden Fahrzeuge überholen. Ein in der Schlange fahrender Pkw-Führer oder Führerin wollte dieses auch, erkannte aber nicht das Herannahen des Pkw der 65-jährigen. Diese musste nunmehr nach links ausweichen, geriet in den Straßengraben und kollidierte mit einem Baum. Sowohl die 65-jährige als auch ihr 68-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Führer oder die Führerin des anderen Pkw setzte die Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Golf gehandelt haben. Die Daten des Kennzeichens sind zurzeit nicht bekannt. Personen, die Hinweise zum Unfall oder zur Verursachung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uplengen.

