Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer

Emden vom 28.02.2022

PI Leer / Emden (ots)

++Sachbeschädigung ++ Fundsache ++ Betrug ++

Sachbeschädigung, Beleidigung, Besitz von Betäubungsmitteln

Leer - Gleich zwei Mal, am Samstag, den 26.02.2022, gegen 15:30 Uhr und am Sonntag, den 27.02.2022, gegen 15:15 Uhr, beschmierte eine 20-jährige Frau aus Leer die Fenster des Polizeidienstgebäudes der Polizeiinspektion Leer mit beleidigenden Worten. Nachdem die junge Frau durch Polizeibeamte auf die Geschehnisse angesprochen wurde, flüchtete sie zu Fuß, konnte jedoch in beiden Fällen nach wenigen Metern gestoppt werden. Da die Frau ihre personenbezogenen Daten nicht mitteilen wollte, wurde eine Durchsuchung zur Identitätsfeststellung durchgeführt. Im Rahmen der Durchsuchung wurde neben dem Bundespersonalausweis auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, die beschlagnahmt wurden. Am Sonntag beleidigte sie eingesetzten Kollegen vor Ort. Die junge Frau erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Besitz von Betäubungsmitteln.

Aufgefundener Verkehrspolizist

Leer - Siehst du Schutzmanns Bauch und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Siehst du Schutzmanns Hosennaht, dann hast du freie Fahrt. Aus einer vergangenen Zeit, wo der verkehrsregelnde Polizist noch eine Selbstverständlichkeit war, stammt vermutlich dieses aufgefundene Exemplar. Die Figur wurde in der Nacht am 27.02.2022 in Zeit von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr vom Meldendem in seinem Garten aufgefunden. Die Figur ist etwa 2 Meter hoch und trägt die Uniform aus den 70er Jahren. Wer Hinweise auf die Geschehnisse oder zu dem Eigentümer der Figur machen kann, wird gebeten, sich mit der PI Leer /Emden unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Betrug

Leer - In den letzten Wochen wurden mehrere Anzeigen im Zusammenhang mit eBay Kleinanzeigen erstattet. Geschädigte melden, dass vermeintliche Kaufinteressenten sich beim Verkäufer melden und via PayPal bezahlen möchten. Zusätzlich bitten die Käufer darum, dass der Verkäufer Guthaben in Form von Gutscheinkarten erwirbt und diese dem verkauften Artikel beilegt. Geht der Verkäufer auf den vermeintlichen Gefallen ein, verschicken die Betrüger oftmals gefälschte E-Mails von PayPal, woraus hervorgeht, dass das Guthaben nach einer Versandbestätigung auf das Konto des Verkäufers gutgeschrieben wird. Wer sich auf den Deal einlässt und das Paket verschickt, verliert in der Regel sowohl die Ware als auch das Geld für den Gutschein.

