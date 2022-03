POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 04.03.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Urkundenfälschung

Rhauderfehn - Polizeibeamten fiel am 03.03.2022 gegen 09:15 Uhr im Hagiusring ein amtliches Kennzeichen an einem Pkw auf, an dem scheinbar Verfälschungen an der TÜV Plakette vorgenommen wurden. Das amtliche Kennzeichen wurde sichergestellt, die 65-jährige Fahrzeughalterin aus Rhauderfehn wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - In der Eichstraße wurde am 03.02.2022 gegen 07:45 Uhr die Kontrolle eines Pkw durchgeführt. Die Polizeibeamten stellten bei dem männlichen Fahrzeugführer aus der Krummhörn eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Ein durchgeführter Vortest, der positiv auf Kokain und THC ausfiel, untermauerte den Verdacht. Im Fahrzeug konnten Reste eines Joints aufgefunden werden. Dem 28-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurden ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden - Am 03.02.2022 gegen 23:15 Uhr wurde in der Neutorstraße ein Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 31-jährigen Mann aus Emden eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Ein durchgeführter Vortest reagierte ebenfalls positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Rhauderfehn - Während der Kontrolle eines Kleinkraftrades am 03.03.2022 gegen 07:20 Uhr in der Werftstraße stellten Polizeibeamte fest, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Ostrhauderfehn erwartet nun ein Strafverfahren.

Westoverledingen - Am 03.03.2022 gegen 08:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte ein Kleinkraftrad im Heerweg. Bei der Kontrolle wurde ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 17-jährigen Fahrzeugführer aus Westoverledingen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Ein 18-Jähriger aus Westoverledingen wurde am 03.03.2022 gegen 07:40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Untenende kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und ohne gültige Fahrerlaubnis geführt wurde. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Leer - Am 03.03.2022, gegen 09:00 Uhr parkte eine 67-jährige Frau aus Leer ihren grauen Pkw Skoda in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkte in der Hauptstraße. Als sie kurze Zeit später zum geparkten Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden fest, wobei die gesamte Fahrerseite betroffen war. Der Sachschaden wird auf circa 3000EUR geschätzt. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Geschehnisse geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Leer/Emden unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung infolge einer Alkoholbeeinflussung

Leer- Am 03.03.2022 gegen 15:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Moormerland mit ihrem Pkw die Große Roßbergstraße. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei in Leer zuvor aufgrund der unsicheren Fahrweise der Frau informiert. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrzeug der Frau im Stadtgebiet angetroffen und diese anschließend kontrolliert. Die Fahrzeugführerin stoppte ihr Fahrzeug kurz vor einem am Straßenrand aufgestellten Verkehrszeichen. Obwohl der Pkw der Frau bereits vor dem Verkehrszeichen stand, fuhr sie anschließend vorwärts gegen das Schild. Dabei entstand Sachschaden an ihrem Pkw. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung infolge alkoholischer Getränke fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

