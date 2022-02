Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchdiebstahl in Schnellrestaurant Mc Donalds

Kirchheim a.d.Weinstraße (ots)

Am 14.02.22, im Zeitraum von 03:40 Uhr - 05.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Filiale von Mc Donalds, in 67281 Kirchheim an der Weinstraße, Rosengartenweg 1. Der oder die Täter verschafften sich Zugang durch das Ausglasen einer Glasscheibe. Im Inneren wurde eine Wand aufgestemmt und im Anschluss die Rückwand des Tresor mit vermutlich einem Trennschleifer geöffnet. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 15500.- Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von voraussichtlich 15000.- Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt melden.

