Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B.) - Geschwindigkeitskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.02.2022 zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde auf der Kreisstraße 1 zwischen Weisenheim am Berg und der Bundesstraße 271, eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Höhe des Regenauffangbeckens wurde in beide Fahrtrichtungen gemessen. Dabei konnten im genannten Zeitraum insgesamt 64 Verstöße festgestellt werden, darunter 68 Verwarnungstatbestände und 16 mit Bußgeld bewährte Verstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 124 km/h.

