Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Rhaunen (ots)

Am Dienstag, den 07.12.2021, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der K66 zwischen Rhaunen und Hottenbach. Die 18-Jährige Fahrzeugführerin befuhr die K66 in Fahrtrichtung Hottenbach und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach bis es auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Verkehrsteilnehmer müssen sich derzeit, aufgrund der aktuellen Witterung, auf glatte Straßen einstellen und die Geschwindigkeiten dementsprechend anpassen. Insbesondere zur Winterzeit kommt es aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit glatter Fahrbahn vermehrt zu Verkehrsunfällen.

