Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 05.03.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Einbruch ++ Sachbeschädigungen ++ Verkehrsunfälle ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Einbruch

Rhauderfehn - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter unter Gewaltanwendung in die Räumlichkeiten des Baubetriebshofes der Gemeinde Rhauderfehn in der Sattlerstr. eingedrungen. Dort haben sie aus den Fahrzeugen diverses Arbeitsmaterial wie Rasenmäher, Motorsägen und -sensen entwendet. Über die Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn oder Leer.

Sachbeschädigungen

Uplengen - Am frühen Samstagmorgen wurde ein Anwohner des Moorweges gegen 00:30 Uhr wach, weil er ein lautes Klirren gehört hat. Bei einer anschließenden Nachschau konnte er feststellen, dass die untere Frontscheibe eines im Garten stehenden Minibaggers vermutlich durch Einschlagen zerstört gewesen ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Leer.

Leer - Am Freitag konnte eine Sachbeschädigung durch Graffiti geklärt werden. Im Parkhaus Frisia Center in der Mühlenstr. wurde gegen 17:00 Uhr ein '#Love' mit einem Herzen an die Wand gesprüht. Die 21-jährige Täterin aus Weener konnte in Tatortnähe angetroffen werden. Eine Strafanzeige wird gefertigt.

Verkehrsunfälle - Zeugen gesucht

Leer - Am Freitag ist es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind und einer anschließenden Unfallflucht gekommen. Ein männlicher Rennradfahrer befuhr die Heisfelder Str. in Richtung Moormerland. Nach Überqueren der Ampelkreuzung an der Eisinghausner Str. kollidierte dieser mit dem Hinterrad des Fahrrades eines 12-jährigen Jungen aus Leer, der an der Ampelüberquerung zum Emspark wartete. Durch den Zusammenstoß wurde das Hinterrad des Jungen komplett zerstört und der 12-jährige wurde am rechten Bein leicht verletzt. Obwohl der Junge den Namen des verursachenden Rennradfahrers einforderte, ignorierte dieser ihn und fuhr weiter in Richtung Moormerland. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Leer.

Bereits gegen 13:30 Uhr hat sich ebenfalls ein Unfall mit leicht verletzter Person im Logaer Weg ereignet. Eine 16-jährige Leeranerin ist mit ihrem Fahrrad in Richtung Heisfelder Str. gefahren. Sie war während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt und hat daher nicht auf einen Pkw geachtet, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen ist. Die Radfahrerin fuhr auf den Pkw auf und flog über diesen auf den Asphalt vor dem Wagen. Hierbei hat sie sich glücklicherweise nur leicht am Kopf und am Knie verletzt und wurde nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Am Pkw entstand leichter Schaden. Dieser wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Emden - Zwischen dem 28.02.2022, ca. 20:00 Uhr und dem 01.03.2022, ca. 13:50 Uhr, kam es in der Münster Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß parkend abgestellte blaue Fiat Punto einer 25-jährigen Frau wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, beschädigt. Es konnte ein Blechschaden in der Frontschürze festgestellt werden. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Schadenshöhe: ca. 1000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Zwischen dem 03.03.2022, ca. 21:00 Uhr und dem 04.03.2022, ca. 21:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Daalerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Parkvorgang den ordnungsgemäß abgeparkten weißen VW Polo einer 24-jährigen. Das Fahrzeug wurde an der hinteren, linken Fahrzeugtür beschädigt. Auch dieser Verursacher entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Zeugen zum Vorfall werden gesucht. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Am Freitag kam es gegen 11:40 Uhr an der Kreuzung Klaus-Groth-Straße Ecke B 210 zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau befuhr mit ihrem blauen Mercedes AMG die Klaus-Groth-Straße in Richtung B 210 und wollte nach rechts auf diese abbiegen. Dabei übersah sie die von links kommende bevorrechtigte Fahrzeugführerin eines weißen Skoda Fabia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 26-jährige Skoda-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand zudem Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 30.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am 04.03.2022, gegen 15:10 Uhr, wurde ein Pkw in der Fritz-Reuter-Straße kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

