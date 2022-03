Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 06.03.2022

++ Brand einer Matratze ++ Körperverletzungen ++ Versuchter Kellereinbruch ++ Angezündete Mülltonnen ++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ++ Sachbeschädigung ++

Brand einer Matratze

Emden - Am Samstag bemerkte ein Passant gegen 15:15 Uhr in der Straße Schreyers Hoek, dass Rauch aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus quoll. In der betroffenen Wohnung konnte die Feuerwehr keine Personen feststellen, jedoch war eine Matratze in Brand geraten, die schnell gelöscht war. Kurz darauf erschien der 22-jährige Mieter der Wohnung. Er war seinen Angaben nach nur kurze Zeit weg gewesen. Er erlitt vor Ort einen Schwächeanfall, konnte nicht weiter befragt werden und wurde vom Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Personen- und Gebäudeschäden entstanden nicht. Die Ermittlungen dauern an. Schadenshöhe: ca. 50 Euro.

Körperverletzungen - ZEUGEN gesucht!

Emden - Am Samstag kam es gegen 03:30 Uhr in der Straße Am Delft zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei 21-jährigen Männern, in deren Verlauf der eine den anderen mit einem Faustschlag gegen den Kopf zu Boden streckte. Das Opfer verlor hierbei kurze Zeit das Bewusstsein und erlitt Verletzungen am Brustkorb und am Arm. Der Täter hatte sich in dieser Zeit vom Ort entfernt, ist dem Geschlagenen aber namentlich bekannt.

Am Sonntag, 06.03.2022, 02.35 Uhr, soll der 50-jährige Wirt einer Gaststätte in der Innenstadt (Neuer Markt) einen Gast aus dem Lokal geworfen haben. Hierzu habe er den alkoholisierten Mann ergriffen, zu Boden geschubst, ihn am Rücken mit einem Tritt getroffen und gegen den Hinterkopf geschlagen. Sichtbare Verletzungen konnten bei dem 52-jährigen Opfer nicht festgestellt werden. Der Wirt bestreitet die Tat.

Versuchter Kellereinbruch - ZEUGEN gesucht!

Emden - Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 12.00 Uhr, bis Samstag, 05.03.2022, 11.30 Uhr, kam es in der Schwabenstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch in ein Kellerabteil. Ein unbekannter Täter beschädigte das Schloss an der Tür zu dem Abteil derart, dass er die Kellertür anschließend öffnen konnte. Entwendet wurde jedoch nichts. Schadenshöhe: ca. 50 Euro

Angezündete Mülltonnen - ZEUGEN gesucht!

Emden - Am Sonntag, 06.03.2022, 02.30 Uhr, wurde in der Großen Straße von einem Anwohner eine brennende Mülltonne (1100 Liter) entdeckt. Diese konnte schließlich durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Eine Kontrolle der Mülltonnen in der näheren Umgebung ergab, dass der Inhalt von drei weiteren Tonnen (je 120 Liter) ebenfalls angezündet worden war, das Feuer sich jedoch noch nicht entwickelt hatte. Der Schaden an diesen Mülltonnen blieb somit gering. Schadenshöhe derzeit nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht!

Emden - Am Samstag, 05.03.2022, zwischen 10:15 Uhr und 15:00 Uhr, wurde bei einem in der Frisiastraße ordnungsgemäß geparkten PKW, Ford, S-Max, grau, die Beifahrertür beschädigt. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken gegen den PKW gefahren. Die/Der Verursacher*in entfernte sich anschließend vom Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe: ca. 1000 EUR

Sachbeschädigung

Moormerland - Gegen 05:30 Uhr ist es am Samstag in der Theodor-Heuss-Str. zu Sachbeschädigungen gekommen. 2 Türscheiben eines Wohnhauses wurden durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. In der Nähe des Tatortes konnten diverse Personen auf dem Dorfplatz festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, melden sich bitte bei der Autobahnpolizei in Leer.

