Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Verkehrsunfall ++ Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche ++

Ladendiebstahl

Emden- Am 09.03.2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 15:30 Uhr ein Parfüm aus einer Drogerie in der "Neutorstraße". Dabei wurde der Mann von einem Zeugen angesprochen. Der Täter versuchte zu fliehen und lief gegen die Haupteingangstür der Filiale, wodurch er eine Kopfplatzwunde erlitt. Ungeachtet der widrigen Umstände setzte der Dieb seine Flucht fort. Mögliche Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, mittellange schwarze Haare, schwarze Jeans und Boots, grüne Winterjacke, Kopfplatzwunde links.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden- Am 09.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 13:25 Uhr im Bereich der "Petkumer Straße" eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 29-jährige Fahrzeugführer eines PKW überprüft, bei welchem Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung vorlagen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Oldenburger muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Emden- Am 09.03.2022 wurde durch die Polizei gegen 16:10 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Schlesierstraße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 28-jährigen E-Scooter-Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Emder das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der E-Scooter ohne bestehenden Versicherungsschutz geführt. Gegen den Mann wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Jemgum- Am 09.03.2022 ereignete sich gegen 09:55 Uhr auf der L15 zwischen Soltborg und Jemgum ein Auffahrunfall. Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf dem Radweg und dem damit verbundenen Einsatz von Rettungskräften stockte der Verkehr in Fahrtrichtung Jemgum. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein aus Richtung Bingum kommender 50-jähriger Moormerländer mit einem PKW aufgrund von Unachtsamkeit auf einem vor ihm stehenden PKW auf. Der 48-jährige Fahrzeugführer des verkehrsbedingt haltenden PKW wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Bunder wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Leer- Die Polizeiinspektion Leer/Emden erhielt vereinzelt Hinweise auf eine neue Vorgehensweise bezüglich versendeter "Schadens-SMS". Empfängerinnen und Empfänger einer solchen SMS erhielten darüber Kenntnis, dass sie als Kontaktpersonen einer mit dem Coronavirus infizierten Person gelten würden und sich über einen hinterlegten Internetlink einen PCR-Testsatz bestellen müssen. Betätigt man den Link, wird eine Schadsoftware auf dem genutzten Mobiltelefon installiert. Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche und rät dazu, die empfangenen Nachrichten umgehend zu löschen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell