Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.03.2022

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung (2) + Brand + Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte + Trunkenheit im Verkehr + Körperverletzung + Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) + Führen eines PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln + Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei E-Scooter-Fahrern ++

Weener - Gefährliche Körperverletzung

Weener - Insgesamt sechs Täter schlugen am Samstagabend gegen 21:00 Uhr in der Westerstraße mit einem Holzstock und einer Kette auf die beiden männlichen Opfer (19j. und 16j.) ein. Daraufhin flüchten diese mit einem Pkw. Drei der Täter konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Bei diesen handelt es sich um drei Männer aus Weener (15j., 19j., 22j.). Beide Opfer erlitten Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Leer - Ein 27-jähriger Leeraner hielt sich in den frühen Sonntagmorgenstunden in der Mühlenstraße auf und versuchte plötzlich mit einem Hammer auf das 22-jährige Opfer loszugehen. Die Tathandlung konnte durch umstehende Zeugen unterbunden und der Täter zu Boden gebracht werden. Der Täter wurde von einem Arzt sowie einem Mitarbeiter des Leeraner Ordnungsamtes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Moormerland - Brand

Moormerland - Am Samstagnachmittag gegen 15:35 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Rinderhagenstraße ein Sperrmüllhaufen in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Schuppen über und setzte einen Fensterrahmen im Erdgeschoss des Hauses in Brand. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 10.000EUR geschätzt. Der Brand wurde durch die ortsansässige Feuerwehr gelöscht.

Moormerland - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Moormerland - In den frühen Morgenstunden des Sonntages leisteten ein 27-Jähriger und ein 34-Jähriger nach vorausgegangener Straftat Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten in der Edzardstraße. Die beiden Männer konsumierten in einer örtlichen Bar Lebensmittel ohne diese zu bezahlen und sollten aus dieser herausbegleitet werden. Beide Männer wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Keiner der Beamten wurde verletzt.

Jemgum - Trunkenheit im Verkehr

Jemgum - Eine 24-Jährige mit Wohnsitz in Jemgum befuhr mit ihrem Pkw gegen 02:50 Uhr den Dukelweg, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sie kam mehrfach von der Fahrbahn ab, verursachte jedoch keinen Fremdschaden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durch einen Arzt im örtlichen Krankenhaus entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger die Hansastraße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Halterin des Pkw befand sich auf dem Beifahrersitz. Auch sie muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Nach einem Rotlichtverstoß wurde eine Verkehrskontrolle in der Jungfernbrückstraße durchgeführt. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass der 16-jährige Pkw-Führer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Erziehungsberechtigter befand sich auf dem Beifahrersitz und duldete die Fahrt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Emden - Führen eines PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - In der Samstagnacht befuhr gegen 01:00 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw die Ubierstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweis - Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei E-Scooter-Fahrern

Emden - Im Laufe des Samstages wurde bei insgesamt acht E-Scooter-Fahrern im Emder Stadtgebiet festgestellt, dass diese ihre E-Scooter nicht versichert hatten. Die Weiterfahrten wurden untersagt und Strafanzeigen gefertigt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, sich vor dem Führen eines E-Scooters mit den damit zusammenhängenden Regeln und Pflichten auseinander zu setzen.

