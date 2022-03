Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 12.03.2022

Leer (ots)

Körperverletzung nach Ruhestörung

Emden - Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr in der Neutorstraße zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus. Das spätere Opfer (33 Jahre, aus Emden) sprach die beiden Streithähne an, die sich im Innenhof des Wohnhauses lautstark stritten. Hierbei erhielt das Opfer durch einen der Beteiligten (männlich, 42 Jahre) einen Schlag in das Gesicht und wurde zudem beleidigt. Das Opfer wurde leicht verletzt und zog sich mangels erkennbarem Willen zur Herstellung der Ruhe in seine Wohnung zurück. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei waren die Streithähne verschwunden, jedoch namentlich bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Diebstahl eines Katalysators

Detern - Im Verlauf des Freitages wurden von einem Pkw VW Polo durch bisher unbekannte Täter der Katalysator entwendet. Der Pkw stand in der Burgstraße. Der Eigentümer aus dem Bereich Uplengen hatte den Wagen zum Arbeitsantritt dort abgestellt und musste nach Ende der Arbeit die Entwendung feststellen.

Brand eines Altkleidercontainers

Ostrhauderfehn - Gegen 16:20 Uhr des Freitages kam es in der Straße Im Gewerbegebiet zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ostrhauderfehn gelöscht. Die Ursache des Brandes ist zurzeit unklar, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Beschädigt durch den Brand wurde ausschließlich der Container.

Trunkenheit im Verkehr

Jemgum - Gegen 02:50 Uhr des Samstages kam im Dukelweg eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Bei der Aufnahme des Falles mussten die Beamten bei der jungen Fahrzeugführerin aus dem Bereich Jemgum eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Leer - Gegen 06:25 Uhr des Freitages kam es auf der Hauptkreuzung beim Ems-Park zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge sich die beiden Beteiligten (weiblich, 23 Jahre/weiblich, 55 Jahre) leicht verletzten und den Leeraner Krankenhäuser zugeführt werden mussten. Die 23-jährige Fahrzeugführerin kam aus dem Bereich Eisinghausen gefahren und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie jedoch die 55-jährige Fahrzeugführerin, die aus Leer kommend in Richtung Neermoor fuhr. Die Ampelanlage der Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt noch aus, so dass die vorhandenen Vorfahrtsregelungen der Kreuzung zu beachten waren. Beide Fahrzeuge wurden relativ schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

Westoverledingen - Gegen 14 Uhr des Freitages kam es auf der B 70, Großwolder Straße im Bereich der Ortschaft Steenfelde zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Fahrzeugen. Hierbei erkannte ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Westoverledingen nicht rechtzeitig, dass die 3 vor ihm fahrenden Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Der 20-jährige fuhr auf den Pkw des vor ihm fahrenden Fahrzeugführers (23 Jahre aus Leer) auf und schob in der Folge alle 3 Fahrzeug zusammen. Der 23-jährige wurde leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Das Fahrzeug des Verursachers als auch die 2 vor ihm fahrenden Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Lediglich das Fahrzeug des ersten Fahrzeuges in der Kette blieb unversehrt.

