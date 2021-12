Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet

Jena (ots)

Zwischen dem 27.12.2021 und dem 29.12.2021 entwendeten Unbekannte ein Fahrrad in der Emil-Wölk-Straße. Das Rad war mittels Schloss an einem Geländer vor dem Wohnhaus gesichert. Auch vom Schloss fehlt jedwede Spur. Die Eigentümerin teilte dies am Mittwoch der Polizei mit und erstattete Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell