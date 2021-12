Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike vor Einkaufsmarkt entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendete ein unbekannter Täter ein E-Bike, welches vor einem Einkaufsmarkt in der Stadtrodaer Heinrich-Heine-Straße. Der 52-jährige Eigentümer hatte das E-Bike der Marke NCM in weißer Farbe kurz vor dem Markt abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Als er nach ca. fünf Minuten wieder zum Abstellort zurückkehrte, war das Rad bereits nicht mehr vor Ort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell