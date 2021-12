Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

In einem Supermarkt in der Robert-Koch-Straße in Apolda kam es am 29.12.2021, gegen 18:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Da der 34jährige Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Er wurde zuvor durch das Personal beim Diebstahl erwischt. Für ca. 20 Euro hatte er Lebensmittel und Spirituosen eingesteckt, ohne die Absicht, die Waren an der Kasse zu bezahlen.

