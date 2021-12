Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind bei Unfall verletzt

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 38-jähriger Transporterfahrer den verkehrsberuhigten Bereich der Karlstraße in Richtung Kleine Teichgasse. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem 34-jährigen Pkw-Fahrer. Die 7-jährige Mitfahrerin des 34-Jährigen erlitt hierbei leichte Kopfverletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 8000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell