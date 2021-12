Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spielgeräte unbrauchbar gemacht

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Nacht zu Dienstag eine schwarze, ölige, unbekannte Substanz auf den Spielgeräten eines Spielplatzes in der Liselotte-Herrmann-Straße auf. Die dickflüssige Substanz wurde auf der Oberfläche verteilt und ist teilweise in das Holz eingedrungen. Der Schaden beträgt ca. 3000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell