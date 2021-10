Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bochum Harpen

Bochum (ots)

Um 21:35 Uhr am heutigen Montagabend kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Gebäudes der Flüchtlingsunterkunft "Am Nordbad" in Bochum Harpen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude verlassen. Der Brand blieb auf eine Wohneinheit beschränkt und konnte schnell gelöscht werden. Allerdings hatte sich der Brandrauch im gesamten Obergeschoss ausgebreitet. Zwei Bewohner wurden vom Notarzt untersucht und vom Rettungsdienst zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Trotz Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter ist das Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. 21 Erwachsene und zwei Kinder mussten in andere Unterkünfte umquartiert werden. Der Einsatz mit 59 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war um 23:25 Uhr beendet

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell