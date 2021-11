Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kleingartenanlage- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 27. November 14.30 Uhr bis 28. November 13.15 Uhr wurden durch Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Ramsberg" mehrere Gartenlauben aufgebrochen und verwüstet. Außerdem entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Stichsäge und einen Akkuschrauber. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0278609/2021) entgegen. (jd)

