Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungstür beschädigt

Arnstadt (ots)

Nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung begab sich ein 36-jähriger Mann Sonntagnacht gegen 02:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Lohmühlenweg in Arnstadt ins Erdgeschoss des Hauses und schlug mehrfach mit der Faust gegen die Wohnungstür seines Nachbarn (m/36). Hierdurch wurde das Schließblech der Tür verbogen, so dass ein Sachschaden von ca. 30,- Euro entstand. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dl)

