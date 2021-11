Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container verwüstet

Goldbach - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Personen haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Sonneborner Straße einen Bankcontainer zur Bargeldauszahlung verwüstet. Unter anderem wurden ein Elektroheizkörper und Deckenplatten heruntergerissen. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten noch in Tatortnähe zwei 17 und 18 Jahre alten Jugendliche (deutsch) festgestellt werden, gegen diese nun wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Hinweise von Zeugen zum Tatablauf und weiteren Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und der Bezugsnummer 0278397/2021 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell