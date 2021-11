Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Goldbach - Landkreis Gotha (ots)

Der Polizei in Gotha wurde am späten Samstagabend eine vermutliche Trunkenheitsfahrt eines 18-Jährigen (deutsch) in Gotha gemeldet. Zeugen hatten ihm aus diesem Grund die Weiterfahrt mit seinem Pkw Ford untersagt. Bei der Aufklärung des Sachverhalts stellten die eingesetzten Polizeibeamten allerdings fest, dass der junge Mann zwar keinen Alkohol getrunken hatte und auch nicht unter dem Einfluss von Drogen stand, jedoch am Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen die Abgabenordnung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell