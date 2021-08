Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am 26.08.2021 gegen 13:00 Uhr kam es im Betreuten Wohnen zu einem Trickdiebstahl durch einen falschen Handwerker zum Nachteil einer 88-Jährigen.

Eine unbekannte männliche Person in Arbeitskleidung klingelte bei der Anzeigenerstatterin und gab an, den Wasserdruck in der Wohnung prüfen zu müssen. Die Geschädigte ging davon aus, dass es sich hierbei um einen Handwerker handelt und gestattete dem Täter den Zutritt zu ihrer Wohnung. Der Täter kontrollierte die Wasserhähne und verließ im Anschluss die Wohnung. Obwohl die Geschädigte angab den Täter zu keinem Zeitpunkt aus den Augen gelassen zu haben, konnte sie im Nachgang feststellen, dass insgesamt ca. 1500 Euro und ihr Smartphone entwendet wurden. Zudem wurde das Telefonkabel durchtrennt.

Es ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass während der vermeintlichen Handwerksarbeiten ein weiterer unbekannter Täter die Wohnung betrat und das Bargeld, sowie das Smartphone entwendete.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: Anfang/Mitte 30 Jahre, 185 cm groß, korpulente Statur, blonde kurze Haare, sprach akzentfrei Deutsch und trug Arbeitskleidung.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell