Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einhandmesser mitgeführt

Weimar (ots)

Die Beamten kontrollierten am Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr einen 19-Jährigen in der Trierer Straße. Dieser führte in der Hosentasche ein Einhandmesser mit sich. Die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell