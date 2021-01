Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Scheiben am Ollershof eingeworfen; Schwarmstedt: Sachbeschädigungen am Hallenbad; Walsrode: Unfall nach Überholversuch

Heidekreis (ots)

18.01 / Scheiben am Ollershof eingeworfen

Munster: Unbekannte warfen am vergangenen Wochenende an der Straße Kirchgarten Scheiben der Museumsanlage Ollershof mit Steinen ein. Außerdem versuchten sie, zwei Schuppentüren zu öffnen. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

18.01 / Sachbeschädigungen am Hallenbad

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in das Schwimmbad an der Straße Am Beu ein, zerstörten einen Spiegel und manipulierten eine Tür, sodass ein Schließen verhindert wurde. Darüber hinaus verschafften sie sich Zutritt zu zwei Baucontainern, beschädigte eine Außenjalousie, entnahmen leere Glaspfandflaschen und warfen sie auf das Gelände des Hallenbades, wo sie zersplitterten. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

18.01 / Unfall nach Überholversuch

Walsrode: Am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr kam es auf der Düshorner Landstraße (K148) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ein 29jähriger setzte an einer unübersichtlichen Stelle in Fahrtrichtung Walsrode, unmittelbar hinter der Kreuzung zur L163, zum Überholen an. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die ihm in Richtung Düshorn entgegenfuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wichen beide aus. Der Verursacher kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell