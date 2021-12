Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überfallartig zusammengeschlagen

Apolda (ots)

Am Donnerstag, den 23. Dezember 2021, ereignete sich gegen 19:20 Uhr ein Übergriff auf drei Männer vor einem Verbrauchermarkt in der Straße des Friedens in Apolda. Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass die drei männlichen Geschädigten von vier Unbekannten Personen in schwarzer bzw. dunkler Kleidung angegriffen wurden. Hierbei setzten die Täter auch ein Schlagwerkzeug und ein Reizstoffsprühgerät ein. Darüber hinaus ergingen seitens der Tätergruppierungen mehrfach Beleidigungen gegenüber der Geschädigten. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund von getätigten Äußerungen der Täter ordneten diese die Opfer in das politisch rechte Spektrum ein. Durch die körperlichen Einwirkungen erlitten alle drei Geschädigten Verletzungen, welche einer medizinischen Versorgung bedurften. Ein 57-Jähriger, welcher unter anderem eine Gesichtsfraktur erlitt, und ein 44-Jähriger, bei welchem unter anderem eine Sprunggelenksfraktur diagnostiziert wurde, müssen mit einem länger währenden Krankenhausaufenthalt rechnen. Der dritte Geschädigte, ein 39-Jähriger, konnte nach zeitnah aus der medizinischen Betreuung entlassen werden.

Da davon ausgegangen wird, dass sich zum Tatzeitpunkt Personen im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben könnten, bittet die Kriminalpolizei Jena um mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Daher werden Zeugen gebeten sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell