Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Das wird teuer!

Apolda (ots)

Eine Ladenbesitzerin in der Bahnhofstraße in Apolda suchte am 29.12.2021, gegen 15:30 Uhr telefonisch Hilfe bei der örtlichen Polizei, da ein volltrunkener Mann vor ihrem Geschäft rumlungert und Passanten anpöbelt, was sie als sehr geschäftsschädigend empfand. Die sofort eingesetzte Streife konnte schließlich einen amtsbekannten 43jährigen feststellen, der aufgrund seines Zustandes offenbar nicht mehr in der Lage war, den Ort eigenständig und unbeschadet zu verlassen. Kurzerhand wurde er zur Lösung des Problems von den Beamten nach Hause gefahren. Hierfür wird er demnächst eine Rechnung erhalten.

