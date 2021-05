Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Täter flieht mit gestohlenem Pkw

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 04.05.2021, um 16.17 Uhr, meldete sich eine 53-jährige Drensteinfurterin per Notruf bei der Polizei. Sie gab an, soeben einen Einbrecher in ihrem Haus auf der Bürener Straße überrascht zu haben. Der Täter sei mittlerweile geflohen. Die alarmierten Polizeikräfte stellten fest, dass der bis dahin unbekannte Mann bei dem Einbruch offensichtlich in den Besitz der Autoschlüssel der Bewohnerin gelangt war. Mit ihrem Pkw, einem Opel Corsa, floh er dann vom Tatort. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Einbrecher zunächst nicht aufgefunden werden. Um 17.40 Uhr fiel der gestohlene Pkw dann einer Streifenwagenbesatzung auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt auf. Der Fahrer, ein 45-jähriger Obdachloser, konnte angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle des Mannes stellen die Polizeibeamten zudem Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest, so dass sie die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

