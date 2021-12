Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkbank beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Mitarbeiter der Stadt Eisenberg am Mittwochvormittag mitteilte, ereignete sich eine Sachbeschädigung auf dem Markt. Unbekannte beschädigten mutwillig eine am Mohrenbrunnen befindliche Parkbank. Kurz zuvor teilte ein Zeuge mit, dass Teile der Bank in der Leipziger Gasse abgelegt wurden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

