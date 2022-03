POL-LER: Vorabmeldung zur Präventionskampagne Betrugsmittwoche- Klüger als der Betrüger Teil 6 - Heute: sichere Passwörter

PI Leer/Emden (ots) - ++ Einbruch in Bauhof++ Sachbeschädigung auf Schulgelände ++ Verkehrsunfall durch Handynutzung ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Einbruch in Bauhof Moormerland- In der Zeit vom 11.03.2022, 12:30 Uhr, bis zum 14.03.2022, 06:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Fahrzeughalle des Bauhofes Moormerland im "Postweg". Dort entwendeten sie ...

mehr