POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unbekannter zerkratzt Auto - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am Donnerstag wurde zwischen 09 Uhr und 13 Uhr ein Auto im Hauheckenweg zerkratzt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen, auf Höhe der Hausnummer 11, am Straßenrand geparkten Jaguar mittels unbekannten Gegenstandes und entfernte sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

